Repas festif Cha Cuisine sur place Laval

Repas festif Cha Cuisine sur place

23 Rue des Bouchers Laval Mayenne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 19:00:00

fin : 2025-12-11 23:00:00

Date(s) :

2025-12-11 2025-12-12

Mettons nous dans une ambiance festive autour d’une tablée conviviale et décorée avec menu gourmand aux notes de noël.

Repas festif sur place les soirées des 11 et 12 décembre 2025 chez Cha Cuisine avec un menu gourmand et festif dans la thématique de noël sur 2 soirées à suivre.

Possibilité de proposer le menu sans gluten –> me prévenir à la réservation.

Au Menu

– amuse bouche

– sans Jacques sauce citronnée

– pomme de terre rôtie façon tartiflette et accompagnements de saison

– chizcake spéculoos

– mignardise

Jus de pomme bio local chaud aux épices.

La table sera bien entendu décorée au thème de noël dans une ambiance repas festif de fin d’année.

Tarif 35€

Résa par mp, sms ou mail 0611808434 ou charline.galpin@gmail.com

Places limitées .

+33 6 11 80 84 34 charline.galpin@gmail.com

English :

Let’s get into a festive mood around a convivial table decorated with a gourmet Christmas menu.

