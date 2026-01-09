Repas festif & dansant au profit de la rénovation de l’Église Saint-Étienne Salles des Fêtes d’Arvert Arvert
Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Début : 2026-02-01 12:00:00
fin : 2026-02-01
2026-02-01
Repas animé ! 100% des bénéfices iront à la rénovation de l’Église Saint-Étienne !
Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 01 22 12
English :
Lively meal! 100% of proceeds go to the renovation of St. Stephen?s Church!
