Repas festif & dansant au profit de la rénovation de l’Église Saint-Étienne Salles des Fêtes d’Arvert Arvert

Repas festif & dansant au profit de la rénovation de l’Église Saint-Étienne

Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 12:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Repas animé ! 100% des bénéfices iront à la rénovation de l’Église Saint-Étienne !

Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 01 22 12

English :

Lively meal! 100% of proceeds go to the renovation of St. Stephen?s Church!

