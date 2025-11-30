Repas Festif de la St Saturnin

Saint-Saturnin-de-Lenne Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Menu

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

L’élan de St Sat vous invite à une repas festif le dimanche 30 novembre 2025

rendez-vous à 12hà la salle des fêtes

Menu

Croustade aux ris d’agneau

Salade aux noix

Bourguignon de biche

Pommes de terre safranées

Fromage

Tiramisu compoté de coings maison

réservation avec le 24 novembre au 06 78 13 99 35 20 .

Saint-Saturnin-de-Lenne 12560 Aveyron Occitanie +33 6 78 13 99 35

English :

L’élan de St Sat invites you to a festive meal on Sunday November 30, 2025

German :

Der Elch von St. Sat lädt Sie am Sonntag, den 30. November 2025 zu einem festlichen Essen ein

Italiano :

L’élan de St Sat vi invita a un pranzo di festa domenica 30 novembre 2025

Espanol :

L’élan de St Sat le invita a una comida festiva el domingo 30 de noviembre de 2025

L’événement Repas Festif de la St Saturnin Saint-Saturnin-de-Lenne a été mis à jour le 2025-11-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)