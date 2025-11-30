Repas Festif de la St Saturnin Saint-Saturnin-de-Lenne
Menu
L’élan de St Sat vous invite à une repas festif le dimanche 30 novembre 2025
rendez-vous à 12hà la salle des fêtes
Croustade aux ris d’agneau
Salade aux noix
Bourguignon de biche
Pommes de terre safranées
Fromage
Tiramisu compoté de coings maison
réservation avec le 24 novembre au 06 78 13 99 35 20 .
Saint-Saturnin-de-Lenne 12560 Aveyron Occitanie +33 6 78 13 99 35
English :
L’élan de St Sat invites you to a festive meal on Sunday November 30, 2025
German :
Der Elch von St. Sat lädt Sie am Sonntag, den 30. November 2025 zu einem festlichen Essen ein
Italiano :
L’élan de St Sat vi invita a un pranzo di festa domenica 30 novembre 2025
Espanol :
L’élan de St Sat le invita a una comida festiva el domingo 30 de noviembre de 2025
