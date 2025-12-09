Repas festif de Noël avec Istres Temps Libre La Grange Entressen Istres
Repas festif de Noël avec Istres Temps Libre La Grange Entressen Istres mardi 9 décembre 2025.
Repas festif de Noël avec Istres Temps Libre
Mardi 9 décembre 2025 à partir de 12h. La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-09 12:00:00
fin : 2025-12-09
2025-12-09
L’association Istres Temps Libre vous invite à partager un moment convivial à l’occasion des fêtes de fin d’année !
Rendez-vous le mardi 9 décembre 2025 à 12h, à la salle La Grange à Entressen, pour un déjeuner gourmand et dansant dans une ambiance chaleureuse.
Au menu mets raffinés préparés par Provence Traiteur, vin, café et bonne humeur garantis ! .
La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 29 05 90
English :
The Istres Temps Libre association invites you to share a convivial moment with us for the festive season!
German :
Der Verein Istres Temps Libre lädt Sie zu einem gemütlichen Beisammensein anlässlich der Weihnachtsfeiertage ein!
Italiano :
L’associazione Istres Temps Libre vi invita a condividere un momento di convivialità durante le feste!
Espanol :
La asociación Istres Temps Libre le invita a compartir un momento de convivencia durante las fiestas
L’événement Repas festif de Noël avec Istres Temps Libre Istres a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme d’Istres