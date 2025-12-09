Repas festif de Noël avec Istres Temps Libre La Grange Entressen Istres

Repas festif de Noël avec Istres Temps Libre

Mardi 9 décembre 2025 à partir de 12h. La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres Bouches-du-Rhône

L’association Istres Temps Libre vous invite à partager un moment convivial à l’occasion des fêtes de fin d’année !

Rendez-vous le mardi 9 décembre 2025 à 12h, à la salle La Grange à Entressen, pour un déjeuner gourmand et dansant dans une ambiance chaleureuse.



Au menu mets raffinés préparés par Provence Traiteur, vin, café et bonne humeur garantis ! .

La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 29 05 90

English :

The Istres Temps Libre association invites you to share a convivial moment with us for the festive season!

German :

Der Verein Istres Temps Libre lädt Sie zu einem gemütlichen Beisammensein anlässlich der Weihnachtsfeiertage ein!

Italiano :

L’associazione Istres Temps Libre vi invita a condividere un momento di convivialità durante le feste!

Espanol :

La asociación Istres Temps Libre le invita a compartir un momento de convivencia durante las fiestas

