Repas festif et animations

CAMBOULAS Pont-de-Salars Aveyron

Tarif : – – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Menu complet

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

8h Salle des fêtes de Camboulas. Repas festif de 8h à 14h (Tête de Veau ou Daube de sanglier) 16€. À 9h30, rando caritative gourmande avec dégustation de gibier au brasero. À 11h30, chasse aux œufs. Tir carabine à plomb. Info & résa 06 78 15 93 07

Organisé par l’Entente des Boulestes Frayssinhes Veillac Camboulas.

Tir Carabines à plomb catégories enfants et adultes. Lot 2 carabines à plomb, repas au Buron de Born, repas au Bowling.

Menu complet à 16€ Charcuterie, Tête de Veau ou Daube de Sanglier, Pomme de terre grenailles, Fromage et Gâteau à la broche.

Randonnée caritative au profit de l’Association Un pas pour Loris. 16 .

CAMBOULAS Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 6 78 15 93 07

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English :

8am Salle des fêtes de Camboulas. Festive meal from 8am to 2pm (Tête de Veau or Daube de sanglier) 16? At 9:30 am, gourmet charity hike with game tasting in the brazier. At 11:30 am, egg hunt. Shotgun shooting. Info & bookings 06 78 15 93 07

L’événement Repas festif et animations Pont-de-Salars a été mis à jour le 2026-03-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)