Repas festif Herré

Repas festif Herré samedi 20 septembre 2025.

Repas festif

Salle des fêtes Herré Landes

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Le Comité des Fêtes vous attend nombreux pour un repas festif rempli de gourmandise avec au menu Tourin à la tomate | Magret Frites | Salade Fromage | Tourtière & boule de glace | Café, Armagnac & vin compris.

Pour bien digérer, bal disco après le repas.

Réservation avant le 16 Septembre.

Le Comité des Fêtes vous attend nombreux pour un repas festif rempli de gourmandise avec au menu Tourin à la tomate | Magret Frites | Salade Fromage | Tourtière & boule de glace | Café, Armagnac & vin compris.

Pour bien digérer, bal disco après le repas.

Réservation avant le 16 Septembre. .

Salle des fêtes Herré 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 97 30 50

English : Repas festif

The Comité des Fêtes looks forward to welcoming you to a festive meal filled with gourmet delights, with the following menu: Tourin à la tomate | Magret Frites | Salad Fromage | Tourtière & boule de glace | Coffee, Armagnac & wine included.

After the meal, a disco ball will be held for your enjoyment.

Reservations by September 16.

German : Repas festif

Das Festkomitee erwartet Sie zu einem festlichen Essen voller Leckereien. Auf der Speisekarte stehen: Tourin à la tomate | Magret Pommes frites | Salat Käse | Tourtière & eine Kugel Eis | Kaffee, Armagnac & Wein inbegriffen.

Zur Verdauung gibt es nach dem Essen einen Discoball.

Reservierung bis zum 16. September.

Italiano :

Il Comitato delle Feste vi aspetta per un pranzo festivo ricco di delizie gastronomiche: Tourin à la tomate | Magret Frites | Insalata Formaggio | Tourtière e boule de glace | Caffè, Armagnac e vino inclusi.

Dopo il pasto è prevista una discoteca.

Si prega di prenotare entro il 16 settembre.

Espanol : Repas festif

El Comité des Fêtes le da la bienvenida a una comida festiva llena de delicias gourmet, con el siguiente menú: Tourin à la tomate | Magret Frites | Salad Cheese | Tourtière & boule de glace | Coffee, Armagnac & wine included.

Habrá una discoteca después de la comida.

Se ruega reservar antes del 16 de septiembre.

L’événement Repas festif Herré a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Landes d’Armagnac