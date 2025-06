Repas Fête de la Saint Jean Saint-Laurent-la-Vallée 28 juin 2025 19:30

Samedi 28 juin à 19h30 Repas de la Fête de la Saint Jean de Saint Laurent la Vallée et feux d’artifices (selon météo)

Menu adulte 22euros / Menu enfants 10ans 10euros

Résas & Infos avant le 24/06/2025 au 06 87 83 95 39

Salle des fêtes

Saint-Laurent-la-Vallée 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 83 95 39

English : Repas Fête de la Saint Jean

Saturday June 28 at 7:30pm: Saint Laurent la Vallée’s Fête de la Saint Jean meal and fireworks (weather permitting)

Adult menu: 22euros / Children’s menu 10ans: 10euros

Reservations & Info before 24/06/2025 at 06 87 83 95 39

German : Repas Fête de la Saint Jean

Samstag, 28. Juni, 19:30 Uhr: Johannisfestessen in Saint Laurent la Vallée und Feuerwerk (wetterabhängig)

Menü für Erwachsene: 22 Euro / Menü für Kinder unter 10 Jahren: 10 Euro

Resas & Infos vor dem 24/06/2025 unter 06 87 83 95 39

Italiano :

Sabato 28 giugno alle 19.30: Festa di Saint Laurent la Vallée Saint Jean e fuochi d’artificio (tempo permettendo)

Menù adulti: 22 euro / Menù bambini (sotto i 10 anni): 10 euro

Prenotazioni e informazioni entro il 24/06/2025 al numero 06 87 83 95 39

Espanol : Repas Fête de la Saint Jean

Sábado 28 de junio a las 19.30 h: Comida de fiesta y fuegos artificiales de Saint Laurent la Vallée Saint Jean (si el tiempo lo permite)

Menú para adultos: 22euros / Menú para niños (menores de 10 años): 10euros

Reservas e información antes del 24/06/2025 en el 06 87 83 95 39

