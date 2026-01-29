Repas fondu frites Saint-Silvain-Bas-le-Roc
Repas fondu frites
Salle polyvalente Saint-Silvain-Bas-le-Roc Creuse
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Repas fondu frites par les comité des fêtes et de loisirs
Menu kir de bienvenue, assiette de charcuterie, fondu frites à volonté, salade, dessert et café .
Salle polyvalente Saint-Silvain-Bas-le-Roc 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 67 60 20
English : Repas fondu frites
L’événement Repas fondu frites Saint-Silvain-Bas-le-Roc a été mis à jour le 2026-01-30 par Creuse Confluence Tourisme