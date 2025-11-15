Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Repas fritons de canards Vabre-Tizac Le Bas Ségala samedi 15 novembre 2025.

Vabre-Tizac Le Bas Ségala Aveyron

Début : Samedi 2025-11-15
2025-11-15

Repas organisé par la société de chasse. Inscriptions 06 23 02 29 76
Vabre-Tizac Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 23 02 29 76 

English :

Meal organized by the hunting club. Registration: 06 23 02 29 76

German :

Mahlzeit, die von der Jagdgesellschaft organisiert wird. Anmeldungen: 06 23 02 29 76

Italiano :

Pasto organizzato dal club di caccia. Registrazione: 06 23 02 29 76

Espanol :

Comida organizada por el club de caza. Inscripción: 06 23 02 29 76

