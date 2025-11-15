Repas fritons de canards Vabre-Tizac Le Bas Ségala
Repas fritons de canards Vabre-Tizac Le Bas Ségala samedi 15 novembre 2025.
Repas fritons de canards Vabre-Tizac
Vabre-Tizac Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Repas organisé par la société de chasse. Inscriptions 06 23 02 29 76
20 .
Vabre-Tizac Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 23 02 29 76
English :
Meal organized by the hunting club. Registration: 06 23 02 29 76
German :
Mahlzeit, die von der Jagdgesellschaft organisiert wird. Anmeldungen: 06 23 02 29 76
Italiano :
Pasto organizzato dal club di caccia. Registrazione: 06 23 02 29 76
Espanol :
Comida organizada por el club de caza. Inscripción: 06 23 02 29 76
L’événement Repas fritons de canards Vabre-Tizac Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-11-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)