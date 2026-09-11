Informations pratiques

Lavaveix-les-Mines

Repas Fruits de Mer à Lavaveix-Les-Mines

Salle des Fêtes Lavaveix-les-Mines Creuse

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 19:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Repas Fruits de Mer organisée par Les Amis de l’Ecole

Menu adulte 35€ par personne

Menu Enfant (jusqu’à 10 ans) 15€

Réservation jusqu’au 1er octobre 0762589360

Acompte de 50% à la réservation

Autre repas alternative sera disponible sur place .

Salle des Fêtes Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 58 93 60

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English :

L’événement Repas Fruits de Mer à Lavaveix-Les-Mines Lavaveix-les-Mines a été mis à jour le 2026-09-11 par Marche et Combraille en Aquitaine