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Repas Fruits de Mer à Lavaveix-Les-Mines Lavaveix-les-Mines

samedi 10 octobre 2026 · Lavaveix-les-Mines

Repas Fruits de Mer à Lavaveix-Les-Mines Lavaveix-les-Mines

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Salle des Fêtes
Ville
23150 Lavaveix-les-Mines
Département
Creuse
Tarif
35 35 Tarif de base - plein tarif

Lavaveix-les-Mines

Repas Fruits de Mer à Lavaveix-Les-Mines

Salle des Fêtes Lavaveix-les-Mines Creuse

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:30:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Repas Fruits de Mer organisée par Les Amis de l’Ecole

Menu adulte 35€ par personne
Menu Enfant (jusqu’à 10 ans) 15€
Réservation jusqu’au 1er octobre 0762589360
Acompte de 50% à la réservation
Autre repas alternative sera disponible sur place   .

Salle des Fêtes Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 58 93 60 

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English :

L’événement Repas Fruits de Mer à Lavaveix-Les-Mines Lavaveix-les-Mines a été mis à jour le 2026-09-11 par Marche et Combraille en Aquitaine

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