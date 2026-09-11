Repas Fruits de Mer à Lavaveix-Les-Mines Lavaveix-les-Mines
samedi 10 octobre 2026 · Lavaveix-les-Mines
Informations pratiques
Lavaveix-les-Mines
Repas Fruits de Mer à Lavaveix-Les-Mines
Salle des Fêtes Lavaveix-les-Mines Creuse
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 19:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Repas Fruits de Mer organisée par Les Amis de l’Ecole
Menu adulte 35€ par personne
Menu Enfant (jusqu’à 10 ans) 15€
Réservation jusqu’au 1er octobre 0762589360
Acompte de 50% à la réservation
Autre repas alternative sera disponible sur place .
Salle des Fêtes Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 58 93 60
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English :
L’événement Repas Fruits de Mer à Lavaveix-Les-Mines Lavaveix-les-Mines a été mis à jour le 2026-09-11 par Marche et Combraille en Aquitaine
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