Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Repas fruits de mer Fresselines

Repas fruits de mer

Repas fruits de mer Fresselines samedi 22 novembre 2025.

Repas fruits de mer

Salle polyvalente Fresselines Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22

Date(s) :
2025-11-22

Repas fruits de mer organisé par la FNACA salle polyvalente à partir de 12h
(inscription avant le 13 novembre)
Rens 05 55 89 06 82 ou 05 55 8985 71   .

Salle polyvalente Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 06 82 

English : Repas fruits de mer

German : Repas fruits de mer

Italiano :

Espanol : Repas fruits de mer

L’événement Repas fruits de mer Fresselines a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Pays Dunois