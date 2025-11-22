Repas fruits de mer Fresselines

Repas fruits de mer

Salle polyvalente Fresselines Creuse

Repas fruits de mer organisé par la FNACA salle polyvalente à partir de 12h

(inscription avant le 13 novembre)

Rens 05 55 89 06 82 ou 05 55 8985 71 .

Salle polyvalente Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 06 82

