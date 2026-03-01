Repas fruits de mer

Salle des fêtes Ligné Charente

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

.

Salle des fêtes Ligné 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 51 41 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Repas fruits de mer Ligné a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente