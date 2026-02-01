REPAS FRUITS DE MER Nasbinals
REPAS FRUITS DE MER Nasbinals dimanche 22 février 2026.
Maison Richard Nasbinals Lozère
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 11:30:00
fin : 2026-02-22 16:30:00
Date(s) :
2026-02-22
Repas fruits de mer, bar et ambiance musicale
Sur réservation avant le 16/02 06 16 04 17 66
Organisé par l’EPAL .
Maison Richard Nasbinals 48260 Lozère Occitanie +33 6 16 04 17 66
