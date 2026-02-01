REPAS FRUITS DE MER Nasbinals

REPAS FRUITS DE MER

Maison Richard Nasbinals Lozère

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 11:30:00

fin : 2026-02-22 16:30:00

Date(s) :

2026-02-22

Repas fruits de mer, bar et ambiance musicale

Sur réservation avant le 16/02 06 16 04 17 66

Organisé par l’EPAL .

Maison Richard Nasbinals 48260 Lozère Occitanie +33 6 16 04 17 66

