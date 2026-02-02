Repas fruits de mer Salle des fêtes Sergeac
Repas fruits de mer Salle des fêtes Sergeac samedi 21 février 2026.
Repas fruits de mer
Salle des fêtes Le bourg Sergeac Dordogne
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
18h30. Pour les adultes soupe de poissons, plateau de fruits de mer, dessert et café, vin blanc (29€). Pour les enfants lasagnes (10€). Sur réservation
Le comité des fêtes de Sergeac vous propose un repas fruits de mer .
Au menu
Soupe de poissons
Plateau de fruits de mer
Vin blanc
Dessert et café
Pour les enfants lasagnes .
Salle des fêtes Le bourg Sergeac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 46 53 18
English : Repas fruits de mer
18h30. For adults: fish soup, seafood platter, dessert and coffee, white wine (29?). For children: lasagne (10?). On reservation
