Repas fruits de mer Salle des fêtes Sergeac

Repas fruits de mer

Salle des fêtes Le bourg Sergeac Dordogne

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

18h30. Pour les adultes soupe de poissons, plateau de fruits de mer, dessert et café, vin blanc (29€). Pour les enfants lasagnes (10€). Sur réservation

Le comité des fêtes de Sergeac vous propose un repas fruits de mer .

Au menu

Soupe de poissons

Plateau de fruits de mer

Vin blanc

Dessert et café

Pour les enfants lasagnes .

Salle des fêtes Le bourg Sergeac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 46 53 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas fruits de mer

18h30. For adults: fish soup, seafood platter, dessert and coffee, white wine (29?). For children: lasagne (10?). On reservation

L’événement Repas fruits de mer Sergeac a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère