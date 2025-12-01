Repas fruits de mer Salle des fêtes Villefagnan
Repas fruits de mer Salle des fêtes Villefagnan dimanche 14 décembre 2025.
Repas fruits de mer
Salle des fêtes Place du Dr Feuillet Villefagnan Charente
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 12:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
.
Salle des fêtes Place du Dr Feuillet Villefagnan 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 44 72 96
English :
L’événement Repas fruits de mer Villefagnan a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente