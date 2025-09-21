Repas Gascon Bahus-Soubiran
L’AMICALE ST JEAN PROPOSE un REPAS GASCON
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE A 12h00 Salle Sylvain Lacère
MENU Assiette landaise et son foie gras, Mille-feuilles magret poires et son jus Tomates provençales-Gratin dauphinois, Tourtière Landaise Glace, Café
Réservation avant le 15 septembre Jean Jacques et Cathy 06 11 68 95 18/ 06 79 27 97 28
33€ Règlement uniquement par chèque .
Salle des fêtes Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 68 95 18
