Repas Gascon Bahus-Soubiran dimanche 21 septembre 2025.

Salle des fêtes Bahus-Soubiran Landes

Tarif : 33€

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

L’AMICALE ST JEAN PROPOSE un REPAS GASCON

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE A 12h00 Salle Sylvain Lacère

MENU Assiette landaise et son foie gras, Mille-feuilles magret poires et son jus Tomates provençales-Gratin dauphinois, Tourtière Landaise Glace, Café

Réservation avant le 15 septembre Jean Jacques et Cathy 06 11 68 95 18/ 06 79 27 97 28

33€ Règlement uniquement par chèque .

Salle des fêtes Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 68 95 18

