Informations pratiques

Morcenx-la-Nouvelle

Repas gascon – Comité des fêtes

Centre Jean Jaurès Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 7 – 7 – 22 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Venez passer une bonne soirée avec un repas Gascon et des animations.

Une buvette et une restauration sur place.

Menu adulte 22€ : Garbure, magret/pommes de terre sautées, fromage et pastis.

Menu enfant 7€ : steak, frites et glace.

Réservation à l’OT du Pays Morcenais et sur HelloAsso

Venez passer une bonne soirée avec un repas Gascon et des animations.

Une buvette et une restauration sur place.

Menu adulte 22€ : Garbure, magret/pommes de terre sautées, fromage et pastis.

Menu enfant 7€ : steak, frites et glace.

Réservation à l’Office de Tourisme du Pays Morcenais et sur HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-morcenx .

Centre Jean Jaurès Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 98 76 60 comitedesfetes.morcenx@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas gascon – Comité des fêtes

Come enjoy a fun evening with a Gascon meal and entertainment.

Refreshments and food available on site.

Adult menu, 22? : Garbure, duck breast with sautéed potatoes, cheese, and pastis.

Children’s menu, 7? : steak, fries, and ice cream.

Reservations at the Pays Morcenais Tourist Office and on HelloAsso

L’événement Repas gascon – Comité des fêtes Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Morcenx