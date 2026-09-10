Repas gascon – Comité des fêtes Morcenx-la-Nouvelle
samedi 3 octobre 2026 · Morcenx-la-Nouvelle
Informations pratiques
Morcenx-la-Nouvelle
Repas gascon – Comité des fêtes
Centre Jean Jaurès Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 7 – 7 – 22 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Venez passer une bonne soirée avec un repas Gascon et des animations.
Une buvette et une restauration sur place.
Menu adulte 22€ : Garbure, magret/pommes de terre sautées, fromage et pastis.
Menu enfant 7€ : steak, frites et glace.
Réservation à l’OT du Pays Morcenais et sur HelloAsso
Venez passer une bonne soirée avec un repas Gascon et des animations.
Une buvette et une restauration sur place.
Menu adulte 22€ : Garbure, magret/pommes de terre sautées, fromage et pastis.
Menu enfant 7€ : steak, frites et glace.
Réservation à l’Office de Tourisme du Pays Morcenais et sur HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-morcenx .
Centre Jean Jaurès Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 98 76 60 comitedesfetes.morcenx@gmail.com
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English : Repas gascon – Comité des fêtes
Come enjoy a fun evening with a Gascon meal and entertainment.
Refreshments and food available on site.
Adult menu, 22? : Garbure, duck breast with sautéed potatoes, cheese, and pastis.
Children’s menu, 7? : steak, fries, and ice cream.
Reservations at the Pays Morcenais Tourist Office and on HelloAsso
L’événement Repas gascon – Comité des fêtes Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Morcenx
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