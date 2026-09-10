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Repas gascon – Comité des fêtes Morcenx-la-Nouvelle

samedi 3 octobre 2026 · Morcenx-la-Nouvelle

Repas gascon – Comité des fêtes Morcenx-la-Nouvelle

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Centre Jean Jaurès
Ville
40110 Morcenx-la-Nouvelle
Département
Landes
Tarif
7 7 22 Tarif de base - plein tarif

Morcenx-la-Nouvelle

Repas gascon – Comité des fêtes

Centre Jean Jaurès Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 7 – 7 – 22 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Venez passer une bonne soirée avec un repas Gascon et des animations.
Une buvette et une restauration sur place.
Menu adulte 22€ : Garbure, magret/pommes de terre sautées, fromage et pastis.
Menu enfant 7€ : steak, frites et glace.
Réservation à l’OT du Pays Morcenais et sur HelloAsso
Venez passer une bonne soirée avec un repas Gascon et des animations.
Une buvette et une restauration sur place.
Menu adulte 22€ : Garbure, magret/pommes de terre sautées, fromage et pastis.
Menu enfant 7€ : steak, frites et glace.
Réservation à l’Office de Tourisme du Pays Morcenais et sur HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-morcenx   .

Centre Jean Jaurès Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 98 76 60  comitedesfetes.morcenx@gmail.com

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English : Repas gascon – Comité des fêtes

Come enjoy a fun evening with a Gascon meal and entertainment.
Refreshments and food available on site.
Adult menu, 22? : Garbure, duck breast with sautéed potatoes, cheese, and pastis.
Children’s menu, 7? : steak, fries, and ice cream.
Reservations at the Pays Morcenais Tourist Office and on HelloAsso

L’événement Repas gascon – Comité des fêtes Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Morcenx

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