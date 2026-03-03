Repas gastronomique autour du cochon Cul Noir Ségur-le-Château
Repas gastronomique autour du cochon Cul Noir Ségur-le-Château dimanche 2 août 2026.
Repas gastronomique autour du cochon Cul Noir
Place du champ de foire Ségur-le-Château Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Venez découvrir l’emblématique porc cul noir limousin et déguster sa chair persillée lors du traditionnel repas gastronomique autour du cochon cul noir. .
Place du champ de foire Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 26 19 24 associationlesamisdesculsnoirs@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas gastronomique autour du cochon Cul Noir
L’événement Repas gastronomique autour du cochon Cul Noir Ségur-le-Château a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Pays de Saint-Yrieix