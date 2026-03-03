Repas gastronomique autour du cochon Cul Noir Ségur-le-Château

Repas gastronomique autour du cochon Cul Noir

Place du champ de foire Ségur-le-Château Corrèze



Date : 2026-08-02

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Venez découvrir l’emblématique porc cul noir limousin et déguster sa chair persillée lors du traditionnel repas gastronomique autour du cochon cul noir. .

Place du champ de foire Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 26 19 24 associationlesamisdesculsnoirs@gmail.com

