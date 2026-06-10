Sargé-lès-le-Mans

Repas gastronomique La table aux pommes

439 Route de la Mare Sargé-lès-le-Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:00:00

fin : 2026-07-02 23:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Le Domaine de la Mare et les chefs japonais Natsuko Yanagimoto & Masahiro Taikana du restaurant Yama no Table à Kyoto vous proposent une soirée gastronomique exceptionnelle au cœur des vergers.

PPour cette seconde soirée, les chefs imagineront un menu en plusieurs services accompagné d’accords mets & boissons mettant notamment à l’honneur les jus et cidres du Domaine de la Mare.

Nous espérons que ces deux journées seront une occasion privilégiée de réfléchir ensemble à notre alimentation et à notre lien au territoire , souligne Masahiro Taikana, et nous serons ravis de vous accueillir pour partager ces moments uniques avec vous. .

439 Route de la Mare Sargé-lès-le-Mans 72190 Sarthe Pays de la Loire info@domainedelamare.com

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English :

Domaine de la Mare and Japanese chefs Natsuko Yanagimoto & Masahiro Taikana of Kyoto’s Yama no Table restaurant offer you an exceptional gastronomic evening in the heart of the orchards.

L’événement Repas gastronomique La table aux pommes Sargé-lès-le-Mans a été mis à jour le 2026-06-10 par CDT72