Repas gastronomique rural – Salle des fêtes Espagnac 14 juin 2025 19:30

Corrèze

Repas gastronomique rural Salle des fêtes Le bourg Espagnac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 19:30:00

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

Menu Kir Galantine de volaille aux légumes et champignons Cuissot de biche au romarin et gratin de pommes de terre et céleri boule Fromage Moelleux aux fruits rouges Café Tarif 25 € /personne et 12 €/ enfants 12 ans – .

Salle des fêtes Le bourg

Espagnac 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 29 15 98

English : Repas gastronomique rural

German : Repas gastronomique rural

Italiano :

Espanol : Repas gastronomique rural

L’événement Repas gastronomique rural Espagnac a été mis à jour le 2025-06-09 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze