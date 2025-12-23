Repas gastronomique Tablée de l’Ogre, Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Repas gastronomique Tablée de l’Ogre

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

L’équipe pro et les adhérents d’amavada vous proposent un moment privilégié autour de la découverte culinaire décomplexée. Et il y en aura pour tout le monde ! Abats et légumes anciens, vins de luxe et cocktail sans alcool aphrodisiaque. Viandes crues ou cuites lentement. Terrines végétales faites maison et saucisson de chocolat. Eléments de cuisines sauvages ou médiévales. Bref, il va s’agir d’agapes improbables accompagnées de lectures et de musique dont le menu et le programme vous seront donnés au compte-goutte. Cette journée sera exceptionnelle et inédite.

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English : Repas gastronomique Tablée de l’Ogre

The amavada team of professionals and members will be on hand to offer you a unique opportunity to discover culinary delights. And there’s something for everyone! Old-fashioned offal and vegetables, luxury wines and aphrodisiac non-alcoholic cocktails. Raw or slow-cooked meats.

