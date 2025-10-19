Repas gastronomique truffé Maison des truffes Boncourt-sur-Meuse

Repas gastronomique truffé Maison des truffes Boncourt-sur-Meuse dimanche 19 octobre 2025.

Repas gastronomique truffé

Maison des truffes 5 Rue du 1er septembre 1944 Boncourt-sur-Meuse Meuse

Laissez-vous séduire par une expérience culinaire exceptionnelle lors d’un repas gastronomique dédié à la truffe locale.

De l’entrée au dessert, chaque plat mettra en valeur l’arôme unique et la subtilité de ce trésor de notre terroir.

Le chef a imaginé pour vous un voyage gustatif inoubliable, alliant tradition et créativité.

Ne manquez pas cette occasion unique de partager un moment convivial et gourmand autour de la truffe locale.

Les places étant limitées, nous vous invitons à réserver sans tarder.

Réservation avec acompte pour le 12 octobre.Adultes

80 .

Maison des truffes 5 Rue du 1er septembre 1944 Boncourt-sur-Meuse 55200 Meuse Grand Est +33 6 08 89 93 19 ampptl.meuse@gmail.com

English :

Let yourself be seduced by an exceptional culinary experience during a gourmet meal dedicated to the local truffle.

From starter to dessert, each dish will highlight the unique aroma and subtlety of this local treasure.

The chef has imagined an unforgettable taste journey, combining tradition and creativity.

Don’t miss this unique opportunity to share a convivial and gourmet moment around the local truffle.

Places are limited, so book now.

Reservations with deposit by October 12.

German :

Lassen Sie sich von einem außergewöhnlichen kulinarischen Erlebnis bei einem Gourmetmenü verführen, das dem lokalen Trüffel gewidmet ist.

Von der Vorspeise bis zum Dessert wird jeder Gang das einzigartige Aroma und die Subtilität dieses Schatzes unserer Region hervorheben.

Der Chefkoch hat sich für Sie eine unvergessliche Geschmacksreise ausgedacht, die Tradition und Kreativität miteinander verbindet.

Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit, einen geselligen und genussvollen Moment rund um den lokalen Trüffel zu teilen.

Da die Plätze begrenzt sind, bitten wir Sie, umgehend zu reservieren.

Reservierung mit Anzahlung bis zum 12. Oktober.

Italiano :

Lasciatevi sedurre da un’esperienza culinaria eccezionale durante un pasto gourmet dedicato al tartufo locale.

Dall’antipasto al dessert, ogni piatto metterà in risalto l’aroma unico e la delicatezza di questo tesoro locale.

Lo chef ha creato un viaggio culinario indimenticabile, unendo tradizione e creatività.

Non perdete questa occasione unica di condividere un momento conviviale e gastronomico intorno al tartufo locale.

I posti sono limitati, quindi prenotate per tempo.

Le prenotazioni devono essere effettuate con un acconto entro il 12 ottobre.

Espanol :

Déjese seducir por una experiencia culinaria excepcional durante una comida gourmet dedicada a la trufa local.

Desde el entrante hasta el postre, cada plato resaltará el aroma y la sutileza únicos de este tesoro local.

El chef ha creado un viaje culinario inolvidable, combinando tradición y creatividad.

No se pierda esta oportunidad única de compartir un momento de convivencia y gourmet en torno a la trufa local.

Las plazas son limitadas, así que reserve pronto.

Las reservas deben hacerse con un depósito antes del 12 de octubre.

