Repas gaulois Salle des fêtes Aignan samedi 28 février 2026.
Salle des fêtes AIGNAN Aignan Gers
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
L’association Union Sportive Aignanaise vous invite à son repas gaulois.
Au menu daube à volonté, pommes de terre, tarte aux pommes.
Vin, café et Armagnac compris.
Une soirée placée sous le signe du partage, de la bonne humeur et de la gourmandise.
Salle des fêtes AIGNAN Aignan 32290 Gers Occitanie +33 6 82 63 02 65 usaignanaise@orange.fr
English :
The Union Sportive Aignanaise association invites you to its Gallic meal.
On the menu: all-you-can-eat stew, potatoes, apple pie.
Wine, coffee and Armagnac included.
An evening of sharing, good humor and gourmet delights.
