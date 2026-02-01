Repas gaulois

Salle des fêtes AIGNAN Aignan Gers

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

L’association Union Sportive Aignanaise vous invite à son repas gaulois.

Au menu daube à volonté, pommes de terre, tarte aux pommes.

Vin, café et Armagnac compris.

Une soirée placée sous le signe du partage, de la bonne humeur et de la gourmandise.

.

Salle des fêtes AIGNAN Aignan 32290 Gers Occitanie +33 6 82 63 02 65 usaignanaise@orange.fr

English :

The Union Sportive Aignanaise association invites you to its Gallic meal.

On the menu: all-you-can-eat stew, potatoes, apple pie.

Wine, coffee and Armagnac included.

An evening of sharing, good humor and gourmet delights.

L’événement Repas gaulois Aignan a été mis à jour le 2026-02-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65