Repas Gaulois centre d’animation/foyer rural Lagarde

Repas Gaulois

centre d’animation/foyer rural 15 grande rue Lagarde Moselle

Tarif : – – EUR

Début : Samedi Samedi 2025-09-27 19:00:00

fin : 2025-09-28 02:00:00

2025-09-27

Au menu sanglier et jambon a la broche avec des flageolets sauce aux poivres/crudités-salades/fromage et dessert (glace)

Potion magique offerte (punch)

réservation avant le 22/09/2025Tout public

centre d’animation/foyer rural 15 grande rue Lagarde 57810 Moselle Grand Est +33 6 31 17 60 24

English :

On the menu: wild boar and ham on the spit with flageolet mushrooms in a pepper sauce/crudités-salads/cheese and dessert (ice cream)

Free magic potion (punch)

booking before 22/09/2025

German :

Zum Menü Wildschwein und Schinken am Spieß mit Flageoletts in Pfeffersauce/Rohkost-Salat/Käse und Dessert (Eis)

Kostenloser Zaubertrank (Punsch)

reservierung vor dem 22/09/2025

Italiano :

Menu: cinghiale e prosciutto allo spiedo con funghi flageolet in salsa di peperoni/crudités-insalate/formaggi e dessert (gelato)

Pozione magica gratuita (punch)

prenotazione entro il 22/09/2025

Espanol :

En el menú: jabalí y jamón al asador con setas flageolet en salsa de pimienta/crudités-ensaladas/queso y postre (helado)

Poción mágica gratuita (ponche)

reserva antes del 22/09/2025

