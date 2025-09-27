Repas Gaulois centre d’animation/foyer rural Lagarde
Repas Gaulois centre d’animation/foyer rural Lagarde samedi 27 septembre 2025.
Repas Gaulois
centre d’animation/foyer rural 15 grande rue Lagarde Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Samedi Samedi 2025-09-27 19:00:00
fin : 2025-09-28 02:00:00
2025-09-27
Au menu sanglier et jambon a la broche avec des flageolets sauce aux poivres/crudités-salades/fromage et dessert (glace)
Potion magique offerte (punch)
réservation avant le 22/09/2025Tout public
centre d’animation/foyer rural 15 grande rue Lagarde 57810 Moselle Grand Est +33 6 31 17 60 24
English :
On the menu: wild boar and ham on the spit with flageolet mushrooms in a pepper sauce/crudités-salads/cheese and dessert (ice cream)
Free magic potion (punch)
booking before 22/09/2025
German :
Zum Menü Wildschwein und Schinken am Spieß mit Flageoletts in Pfeffersauce/Rohkost-Salat/Käse und Dessert (Eis)
Kostenloser Zaubertrank (Punsch)
reservierung vor dem 22/09/2025
Italiano :
Menu: cinghiale e prosciutto allo spiedo con funghi flageolet in salsa di peperoni/crudités-insalate/formaggi e dessert (gelato)
Pozione magica gratuita (punch)
prenotazione entro il 22/09/2025
Espanol :
En el menú: jabalí y jamón al asador con setas flageolet en salsa de pimienta/crudités-ensaladas/queso y postre (helado)
Poción mágica gratuita (ponche)
reserva antes del 22/09/2025
