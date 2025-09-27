Repas Gaulois centre d’animation/foyer rural Lagarde

Repas Gaulois

Repas Gaulois centre d’animation/foyer rural Lagarde samedi 27 septembre 2025.

Repas Gaulois

centre d’animation/foyer rural 15 grande rue Lagarde Moselle

Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-09-27 19:00:00
fin : 2025-09-28 02:00:00

Date(s) :
2025-09-27

Au menu sanglier et jambon a la broche avec des flageolets sauce aux poivres/crudités-salades/fromage et dessert (glace)
Potion magique offerte (punch)
réservation avant le 22/09/2025Tout public
18  .

centre d’animation/foyer rural 15 grande rue Lagarde 57810 Moselle Grand Est +33 6 31 17 60 24 

English :

On the menu: wild boar and ham on the spit with flageolet mushrooms in a pepper sauce/crudités-salads/cheese and dessert (ice cream)
Free magic potion (punch)
booking before 22/09/2025

German :

Zum Menü Wildschwein und Schinken am Spieß mit Flageoletts in Pfeffersauce/Rohkost-Salat/Käse und Dessert (Eis)
Kostenloser Zaubertrank (Punsch)
reservierung vor dem 22/09/2025

Italiano :

Menu: cinghiale e prosciutto allo spiedo con funghi flageolet in salsa di peperoni/crudités-insalate/formaggi e dessert (gelato)
Pozione magica gratuita (punch)
prenotazione entro il 22/09/2025

Espanol :

En el menú: jabalí y jamón al asador con setas flageolet en salsa de pimienta/crudités-ensaladas/queso y postre (helado)
Poción mágica gratuita (ponche)
reserva antes del 22/09/2025

L’événement Repas Gaulois Lagarde a été mis à jour le 2025-09-14 par OT DU PAYS SAULNOIS