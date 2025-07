Repas géant du marché Place de la Mairie Bellenaves

Repas géant du marché Place de la Mairie Bellenaves mercredi 6 août 2025.

Repas géant du marché

Place de la Mairie A l’ombre des arbres sur la place Bellenaves Allier

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-06 12:00:00

fin : 2025-08-06 14:00:00

Date(s) :

2025-08-06

Mercredi 6 août, l’association du Musée automobile de Bellenaves organise un repas géant à l’issu du marché hebdomadaire, à midi sur la Place.

Place de la Mairie A l’ombre des arbres sur la place Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 89 72 58

English :

On Wednesday August 6, the Bellenaves Automobile Museum Association is organizing a giant meal following the weekly market, at noon on the Place.

German :

Am Mittwoch, dem 6. August, organisiert der Verein des Automuseums von Bellenaves ein Riesenessen nach dem Wochenmarkt um 12 Uhr auf dem Platz.

Italiano :

Mercoledì 6 agosto, l’Associazione del Museo dell’Automobile di Bellenaves organizza un gigantesco pranzo dopo il mercato settimanale, a mezzogiorno sulla Place.

Espanol :

El miércoles 6 de agosto, la Asociación del Museo del Automóvil de Bellenaves organiza una comida gigante después del mercado semanal, a mediodía en la plaza.

