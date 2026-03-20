Repas gourmand et dégustation au Château Les Marias

455 Route Des Marias Caplong Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Repas gourmand et dégustation au Château Les Marias à partir de 19h.

Venez passer une soirée festive et gourmande au Château Les Marias et profiter d’un cadre agréable en famille, entre amis!! .

455 Route Des Marias Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 60 60 43 vignobles.verite@gmail.com

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English : Repas gourmand et dégustation au Château Les Marias

L’événement Repas gourmand et dégustation au Château Les Marias Caplong a été mis à jour le 2026-03-17 par OT du Pays Foyen