Repas gourmand et dégustation au Château Les Marias Caplong

Repas gourmand et dégustation au Château Les Marias 455 Route Des Marias Caplong 2026-06-26

Repas gourmand et dégustation au Château Les Marias Caplong vendredi 26 juin 2026.

Repas gourmand et dégustation au Château Les Marias

455 Route Des Marias Caplong Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Repas gourmand et dégustation au Château Les Marias à partir de 19h.
Venez passer une soirée festive et gourmande au Château Les Marias et profiter d’un cadre agréable en famille, entre amis!!   .

455 Route Des Marias Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 60 60 43  vignobles.verite@gmail.com

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L’événement Repas gourmand et dégustation au Château Les Marias Caplong a été mis à jour le 2026-03-17 par OT du Pays Foyen

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