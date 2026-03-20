Repas gourmand et dégustation au Château Les Marias Caplong
Repas gourmand et dégustation au Château Les Marias Caplong vendredi 26 juin 2026.
Repas gourmand et dégustation au Château Les Marias
455 Route Des Marias Caplong Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Repas gourmand et dégustation au Château Les Marias à partir de 19h.
Venez passer une soirée festive et gourmande au Château Les Marias et profiter d’un cadre agréable en famille, entre amis!! .
455 Route Des Marias Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 60 60 43 vignobles.verite@gmail.com
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English : Repas gourmand et dégustation au Château Les Marias
L’événement Repas gourmand et dégustation au Château Les Marias Caplong a été mis à jour le 2026-03-17 par OT du Pays Foyen