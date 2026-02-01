Repas gras double La Cour-Marigny
Repas gras double La Cour-Marigny mercredi 18 février 2026.
Repas gras double
Route de Montereau La Cour-Marigny Loiret
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 12:00:00
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Repas gras double
Repas Gras double organisé par l’association La Cour en fête à la salle des fêtes. 30€/pers. Sur réservation avant le 9 février(confirmation à réception du chèque à l’ordre de La cour en fête par courrier adressé à la mairie 8 route de Montereau 45260 La Cour-Marigny). 30 .
Route de Montereau La Cour-Marigny 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 81 01 55 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Double fat meal
L’événement Repas gras double La Cour-Marigny a été mis à jour le 2026-01-15 par OT GATINAIS SUD