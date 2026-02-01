Repas gras double La Cour-Marigny

Repas gras double

Repas Gras double organisé par l’association La Cour en fête à la salle des fêtes. 30€/pers. Sur réservation avant le 9 février(confirmation à réception du chèque à l’ordre de La cour en fête par courrier adressé à la mairie 8 route de Montereau 45260 La Cour-Marigny). 30 .

Route de Montereau La Cour-Marigny 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 81 01 55 44

Double fat meal

