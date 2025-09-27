Repas gratounade Rullac-Saint-Cirq
Repas gratounade Rullac-Saint-Cirq samedi 27 septembre 2025.
Repas gratounade
Rullac-Saint-Cirq Aveyron
Tarif : – –
Début : Samedi 2025-09-27
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Gratounade avec Bernard gaches !
Le samedi 27 septembre
Repas suivi d’un bal à 22h30 animé par l’orchestre Bernard Gaches. .
Rullac-Saint-Cirq 12120 Aveyron Occitanie
English :
Gratounade with Bernard gaches!
German :
Gratounade mit Bernard gaches!
Italiano :
Gratounade con Bernard Gaches!
Espanol :
Gratounade con Bernard Gaches
