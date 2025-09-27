Repas gratounade Rullac-Saint-Cirq

Repas gratounade Rullac-Saint-Cirq samedi 27 septembre 2025.

Repas gratounade

Rullac-Saint-Cirq Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-27
fin : 2025-09-27

Date(s) :
2025-09-27

Gratounade avec Bernard gaches !
Le samedi 27 septembre
Repas suivi d’un bal à 22h30 animé par l’orchestre Bernard Gaches.   .

Rullac-Saint-Cirq 12120 Aveyron Occitanie  

English :

Gratounade with Bernard gaches!

German :

Gratounade mit Bernard gaches!

Italiano :

Gratounade con Bernard Gaches!

Espanol :

Gratounade con Bernard Gaches

L’événement Repas gratounade Rullac-Saint-Cirq a été mis à jour le 2025-08-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)