REPAS GRENOUILLES Recoules-de-Fumas

REPAS GRENOUILLES

Auberge de l’Oustal Recoules-de-Fumas Lozère

Tarif : 26 – 26 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Venez profiter d’un repas grenouilles à l’Auberge de l’Oustal

Au menu

Bouchée forestière et sa salade

Cuisses de grenouilles persillées

Gratin dauphinois

Délice choco-poire

Auberge de l’Oustal Recoules-de-Fumas 48100 Lozère Occitanie +33 6 81 41 18 50

English :

Come and enjoy a frog meal at the Auberge de l’Oustal

On the menu:

Bouchée forestière with salad

Frog legs with parsley

Dauphinois gratin

Choco-pear delight

