REPAS GRENOUILLES Recoules-de-Fumas
REPAS GRENOUILLES Recoules-de-Fumas samedi 13 décembre 2025.
REPAS GRENOUILLES
Auberge de l’Oustal Recoules-de-Fumas Lozère
Tarif : 26 – 26 – EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-14
Venez profiter d’un repas grenouilles à l’Auberge de l’Oustal
Au menu
Bouchée forestière et sa salade
Cuisses de grenouilles persillées
Gratin dauphinois
Délice choco-poire
Auberge de l’Oustal Recoules-de-Fumas 48100 Lozère Occitanie +33 6 81 41 18 50
English :
Come and enjoy a frog meal at the Auberge de l’Oustal
On the menu:
Bouchée forestière with salad
Frog legs with parsley
Dauphinois gratin
Choco-pear delight
