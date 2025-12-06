REPAS GRENOUILLES Recoules-de-Fumas

REPAS GRENOUILLES Recoules-de-Fumas samedi 13 décembre 2025.

Auberge de l’Oustal Recoules-de-Fumas Lozère

Tarif : 26 – 26 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-13 2025-12-14

Venez profiter d’un repas grenouilles à l’Auberge de l’Oustal
Au menu
Bouchée forestière et sa salade
Cuisses de grenouilles persillées
Gratin dauphinois
Délice choco-poire
Auberge de l’Oustal Recoules-de-Fumas 48100 Lozère Occitanie +33 6 81 41 18 50 

English :

Come and enjoy a frog meal at the Auberge de l’Oustal
On the menu:
Bouchée forestière with salad
Frog legs with parsley
Dauphinois gratin
Choco-pear delight

L’événement REPAS GRENOUILLES Recoules-de-Fumas a été mis à jour le 2025-12-04 par 48-OT Gévaudan Destination