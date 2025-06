REPAS GRILLADES AU CAFE DE L’UNION Fontès 26 juin 2025 07:00

Hérault

REPAS GRILLADES AU CAFE DE L’UNION 14 boulevard de la République Fontès Hérault

Début : 2025-06-26

fin : 2025-06-26

2025-06-26

2025-07-03

2025-07-10

2025-07-17

2025-07-24

2025-07-31

2025-08-07

2025-08-14

2025-08-21

2025-08-28

Retrouvez cet été les repas-grillades et leurs animations.

Les jeudis soir, à partir de 19h. Voir les dates auprès de Cédric sur place.

14 boulevard de la République

Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 4 34 53 11 95

English :

This summer, we’ll be back with our grilled meals and events.

Thursday evenings, from 7pm. See dates with Cédric on site.

German :

Finden Sie diesen Sommer wieder die Grillmahlzeiten und ihre Animationen.

Donnerstags abends ab 19 Uhr. Siehe Termine bei Cédric vor Ort.

Italiano :

Non perdete l’occasione di assistere ai nostri pranzi e alle nostre grigliate estive.

Giovedì sera dalle 19:00. Verificate le date con Cédric in loco.

Espanol :

Te esperan nuestras comidas y eventos de barbacoa de verano.

Los jueves por la tarde a partir de las 19h. Consulte las fechas con Cédric in situ.

