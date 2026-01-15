Repas grillades de cerf Saint-Gor
Repas grillades de cerf Saint-Gor samedi 7 février 2026.
Repas grillades de cerf
Salle Roland Marc Saint-Gor Landes
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
A Bourriot-Bergonce, on ne reste pas isolé chez soi à cause du froid, on continue à partager la chaleur humaine et un bon repas pour braver l’hiver !
Au menu Garbure | Viande de cerf grillée Frites | Dessert | Café & vin compris
Pensez à vous inscrire avant le 1er Février.
Salle Roland Marc Saint-Gor 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 12 35 03
English : Repas grillades de cerf
In Bourriot-Bergonce, you don’t stay at home because of the cold, you continue to share human warmth and a good meal to brave the winter!
Menu: Garbure | Grilled venison French fries | Dessert | Coffee & wine included
Please register before February 1.
L’événement Repas grillades de cerf Saint-Gor a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Landes d’Armagnac