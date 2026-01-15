Repas grillades de cerf

Salle Roland Marc Saint-Gor Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

A Bourriot-Bergonce, on ne reste pas isolé chez soi à cause du froid, on continue à partager la chaleur humaine et un bon repas pour braver l’hiver !

Au menu Garbure | Viande de cerf grillée Frites | Dessert | Café & vin compris

Pensez à vous inscrire avant le 1er Février.

Salle Roland Marc Saint-Gor 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 12 35 03

English : Repas grillades de cerf

In Bourriot-Bergonce, you don’t stay at home because of the cold, you continue to share human warmth and a good meal to brave the winter!

Menu: Garbure | Grilled venison French fries | Dessert | Coffee & wine included

Please register before February 1.

L’événement Repas grillades de cerf Saint-Gor a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Landes d’Armagnac