Repas guinguette Route de Seuzey Lacroix-sur-Meuse vendredi 15 août 2025.

Repas guinguette

Route de Seuzey Domaine de l’Écart Lacroix-sur-Meuse Meuse

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-15 12:00:00

fin : 2025-08-15 17:00:00

2025-08-15

Repas guinguette avec Lacroix Loisirs et animé par l’orchestre Vendredi 13.

Réservation au 06.70.79.28.82 ou au 09.70.76.36.62 jusqu’au 14 août 2025 (inclus)Tout public

Route de Seuzey Domaine de l’Écart Lacroix-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est +33 6 70 79 28 82

English :

Guinguette dinner with Lacroix Loisirs and entertainment by the Vendredi 13 orchestra.

Reservations on 06.70.79.28.82 or 09.70.76.36.62 up to and including August 14, 2025

German :

Guinguette-Essen mit Lacroix Loisirs und musikalischer Begleitung durch das Orchester Vendredi 13.

Reservierung unter 06.70.79.28.82 oder 09.70.76.36.62 bis zum 14. August 2025 (einschließlich)

Italiano :

Cena guinguette con Lacroix Loisirs e intrattenimento della Vendredi 13 band.

Prenotazioni allo 06.70.79.28.82 o allo 09.70.76.36.62 fino al 14 agosto 2025 incluso

Espanol :

Cena guinguette con Lacroix Loisirs y animación a cargo de la banda Vendredi 13.

Reservas en el 06.70.79.28.82 o en el 09.70.76.36.62 hasta el 14 de agosto de 2025 inclusive

