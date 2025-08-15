Repas guinguette Route de Seuzey Lacroix-sur-Meuse
Repas guinguette
Route de Seuzey Domaine de l’Écart Lacroix-sur-Meuse Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-08-15 12:00:00
fin : 2025-08-15 17:00:00
Date(s) :
2025-08-15
Repas guinguette avec Lacroix Loisirs et animé par l’orchestre Vendredi 13.
Réservation au 06.70.79.28.82 ou au 09.70.76.36.62 jusqu’au 14 août 2025 (inclus)Tout public
Route de Seuzey Domaine de l’Écart Lacroix-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est +33 6 70 79 28 82
English :
Guinguette dinner with Lacroix Loisirs and entertainment by the Vendredi 13 orchestra.
Reservations on 06.70.79.28.82 or 09.70.76.36.62 up to and including August 14, 2025
German :
Guinguette-Essen mit Lacroix Loisirs und musikalischer Begleitung durch das Orchester Vendredi 13.
Reservierung unter 06.70.79.28.82 oder 09.70.76.36.62 bis zum 14. August 2025 (einschließlich)
Italiano :
Cena guinguette con Lacroix Loisirs e intrattenimento della Vendredi 13 band.
Prenotazioni allo 06.70.79.28.82 o allo 09.70.76.36.62 fino al 14 agosto 2025 incluso
Espanol :
Cena guinguette con Lacroix Loisirs y animación a cargo de la banda Vendredi 13.
Reservas en el 06.70.79.28.82 o en el 09.70.76.36.62 hasta el 14 de agosto de 2025 inclusive
