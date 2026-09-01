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AGENDA · Saint-Sorlin-de-Conac

Repas guinguette Théâtre de verdure Saint-Sorlin-de-Conac

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre de verdure · Saint-Sorlin-de-Conac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Théâtre de verdure
Adresse
Route de Saint-Thomas
Ville
17150 Saint-Sorlin-de-Conac
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Sorlin-de-Conac

Repas guinguette

Théâtre de verdure Route de Saint-Thomas Saint-Sorlin-de-Conac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 12:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Repas animé
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Théâtre de verdure Route de Saint-Thomas Saint-Sorlin-de-Conac 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 77 89 32 

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English :

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L’événement Repas guinguette Saint-Sorlin-de-Conac a été mis à jour le 2026-09-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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