Repas guinguette Théâtre de verdure Saint-Sorlin-de-Conac

Informations pratiques

Saint-Sorlin-de-Conac

Repas guinguette

Théâtre de verdure Route de Saint-Thomas Saint-Sorlin-de-Conac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 12:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Repas animé

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Théâtre de verdure Route de Saint-Thomas Saint-Sorlin-de-Conac 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 77 89 32

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English :

Animated meal

L’événement Repas guinguette Saint-Sorlin-de-Conac a été mis à jour le 2026-09-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge