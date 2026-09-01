AGENDA · Saint-Sorlin-de-Conac
Repas guinguette Théâtre de verdure Saint-Sorlin-de-Conac
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre de verdure · Saint-Sorlin-de-Conac
Informations pratiques
Saint-Sorlin-de-Conac
Repas guinguette
Théâtre de verdure Route de Saint-Thomas Saint-Sorlin-de-Conac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 12:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Repas animé
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Théâtre de verdure Route de Saint-Thomas Saint-Sorlin-de-Conac 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 77 89 32
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English :
Animated meal
L’événement Repas guinguette Saint-Sorlin-de-Conac a été mis à jour le 2026-09-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge