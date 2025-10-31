Repas Halloween à la Résidence Domitys Résidence Domitys La Palangre Le Tréport

Résidence Domitys La Palangre 2 Rue François Mitterrand Le Tréport Seine-Maritime

Début : 2025-10-31 12:00:00
fin : 2025-10-31 14:00:00

2025-10-31

La Résidence Domitysl La Palangre du Tréport vous propose un repas au menu halloween.
Tarif résident 20€50 Tarif extérieur 21€50   .

Résidence Domitys La Palangre 2 Rue François Mitterrand Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 00 00 50  anastassia.cointrel@domitys.fr

