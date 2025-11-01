Repas Halloween Dia de los Muertos Châtel-Censoir
Repas Halloween Dia de los Muertos
Salle polyvalente Châtel-Censoir Yonne
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Début : 2025-11-01 19:30:00
fin : 2025-11-01
2025-11-01
Halloween approche !
Soirée organisée par l’association des parents d’élèves de l’école de Châtel-Censoir au profit des enfants de l’école.
Réservez votre place et partagez une belle soirée en famille ou entre amis ! Apéro, enchiladas poulet, nachos, salade, dessert mexicain. Animation DJ et tombola. Sur résa. jusqu’au 24 octobre .
Salle polyvalente Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 69 78 28 mesparentssaniment@gmail.com
