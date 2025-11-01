Repas Halloween Dia de los Muertos Châtel-Censoir

Salle polyvalente Châtel-Censoir Yonne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2025-11-01 19:30:00

fin : 2025-11-01

2025-11-01

Halloween approche !

Soirée organisée par l’association des parents d’élèves de l’école de Châtel-Censoir au profit des enfants de l’école.

Réservez votre place et partagez une belle soirée en famille ou entre amis ! Apéro, enchiladas poulet, nachos, salade, dessert mexicain. Animation DJ et tombola. Sur résa. jusqu’au 24 octobre .

Salle polyvalente Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 69 78 28 mesparentssaniment@gmail.com

