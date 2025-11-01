Repas Halloween Día de los muertos Salle Job Bihan Poudec Plounéour-Brignogan-plages

Salle Job Bihan Poudec Plounéour-Brignogan-plages

Début : 2025-11-01 18:00:00

fin : 2025-11-01

2025-11-01

L’APE de l’école Jean Guillou vous propose un repas festif sur le thème d’Halloween et de la tradition mexicaine Dia de los muertos !

Déguisements et accessoires sont encouragés et du maquillage sera proposé sur place.

Au menu potion d’halloween/ porc effiloché dessert

Repas servi sur place de 20h à 21h30 mais possibilité aussi de retirer des commandes à emporter entre 18h30 et 19h30.

Uniquement sur réservations au 06.62.73.46.31 ou par mail à apejeanguillou@gmail.com avant le mardi 28 octobre. .

Salle Job Bihan Poudec Route de Goulven Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 62 73 46 31

