Repas Halloween Día de los muertos Salle Job Bihan Poudec Plounéour-Brignogan-plages

Salle Job Bihan Poudec Route de Goulven Plounéour-Brignogan-plages Finistère
Début : 2025-11-01 18:00:00
2025-11-01
L’APE de l’école Jean Guillou vous propose un repas festif sur le thème d’Halloween et de la tradition mexicaine Dia de los muertos !
Déguisements et accessoires sont encouragés et du maquillage sera proposé sur place.
Au menu potion d’halloween/ porc effiloché dessert
Repas servi sur place de 20h à 21h30 mais possibilité aussi de retirer des commandes à emporter entre 18h30 et 19h30.
Uniquement sur réservations au 06.62.73.46.31 ou par mail à apejeanguillou@gmail.com avant le mardi 28 octobre. .
Salle Job Bihan Poudec Route de Goulven Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 62 73 46 31
