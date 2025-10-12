Repas « Hari un G’schweldi » Muttersholtz

dimanche 12 octobre 2025.

Repas « Hari un G’schweldi »

4 rue des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin

Dimanche 2025-10-12 11:30:00

2025-10-12

Repas avec harengs à volonté accompagnés de pommes de terre en robe des champs, assiette de fromage, dessert et café. Possibilité de remplacer les harengs par du bibeleskas.

L’association Loisirs, Découvertes & Traditions propose un repas original pour découvrir des saveurs oubliées, notamment celle du hareng, qui après avoir été conservé dans la saumure, puis déssalé, est « cuit » à froid dans le vinaigre.

Le menu se compose de harengs à volonté (recette traditionnelle ou à la crème) accompagnés de pommes de terre en robe des champs, puis d’une assiette de fromage, un dessert et un café.

Le hareng peut être remplacé par du bibeleskas (fromage blanc) pour ceux qui le souhaitent. .

4 rue des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 11 36 bribapt@hotmail.fr

English :

Meal with all-you-can-eat herring served with jacket potatoes, cheese platter, dessert and coffee. Bibeleskas may be substituted for herring.

German :

Mahlzeit mit Heringen nach Wunsch mit Pellkartoffeln, Käseteller, Dessert und Kaffee. Es besteht die Möglichkeit, die Heringe durch Bibeleskas zu ersetzen.

Italiano :

Pasto con aringhe a volontà accompagnate da patate al cartoccio, piatto di formaggi, dessert e caffè. Le aringhe possono essere sostituite da bibeleskas.

Espanol :

Comida a base de arenques acompañados de patatas asadas, tabla de quesos, postre y café. Los arenques se pueden sustituir por bibeleskas.

