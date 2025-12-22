REPAS HIVERNAL DES PRODUCTEURS LOCAUX

Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 19:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Minjatz Comenge vous invite à partager son repas hivernal

REPAS HIVERNAL DES PRODUCTEURS LOCAUX

Venez partager un moment chaleureux et gourmand autour d’un repas d’hiver mettant à l’honneur les producteurs locaux.

Un événement organisé par Minjatz Comenge, cuisine locale engagée.

Menu

Croquants au fromage

Velouté de légumes de saison

Effiloché de porc

Patates confites

Sauces des chef·fes

Gâteau surprise

Option végétarienne disponible

Boissons non comprises 20 .

Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie

English :

Minjatz Comenge invites you to share its winter meal

