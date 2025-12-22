REPAS HIVERNAL DES PRODUCTEURS LOCAUX, Encausse-les-Thermes
REPAS HIVERNAL DES PRODUCTEURS LOCAUX
Encausse-les-Thermes Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-01-17 19:30:00
Minjatz Comenge vous invite à partager son repas hivernal
Venez partager un moment chaleureux et gourmand autour d’un repas d’hiver mettant à l’honneur les producteurs locaux.
Un événement organisé par Minjatz Comenge, cuisine locale engagée.
Menu
Croquants au fromage
Velouté de légumes de saison
Effiloché de porc
Patates confites
Sauces des chef·fes
Gâteau surprise
Option végétarienne disponible
Boissons non comprises 20 .
Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie
English :
Minjatz Comenge invites you to share its winter meal
