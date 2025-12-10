Repas indien du vendredi La Maison des feix La Jonchère-Saint-Maurice

Repas indien du vendredi

La Maison des feix 48 Rue de Limoges La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Tous les 2ème vendredi du mois, un repas à thème à La maison des Feix. Ce mois ci, c’est repas indien. Entrée samoussas salade verte et sauce blanche à la menthe ; plat principale poulet Tandoori et ses légumes à l’indienne ; dessert riz au lait à la cardamone. .

La Maison des feix 48 Rue de Limoges La Jonchère-Saint-Maurice 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 21 53 lamaisondesfeix@free.fr

