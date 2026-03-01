Repas insolite à la Brasserie artisanale des Alpilles Brasserie Artisanale des Alpilles Eygalières

Repas insolite à la Brasserie artisanale des Alpilles

Vendredi 27 mars 2026 à 19h30. Brasserie Artisanale des Alpilles 2874 route de la Gare Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Début : 2026-03-27 19:30:00

fin : 2026-03-27 19:30:00

2026-03-27

La Brasserie artisanale des Alpilles à Eygalières vous propose un repas insolite, le vendredi 27 mars à 19h30 !Amoureux

Vous connaissez déjà les dégustations vins & fromages, mais avez-vous essayé le combo Bières & Fromages ?

La Brasserie artisanale des Alpilles vous ouvre ses portes pour un repas insolite et convivial !



Préparez-vous à découvrir les accords entre bière et fromage, à l’occasion de la Journée nationale du fromage, le 27 mars.

Un dîner spécial vous sera proposé, accompagné du nouveau millésime produit par la brasserie, une bière éphémère Orge & Olive au goût unique qui s’accorde merveilleusement avec les fromages.



Places limitées

Sur réservation uniquement, par téléphone ou sur le Google Form. .

Brasserie Artisanale des Alpilles 2874 route de la Gare Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 60 66 22

English :

The brewery Brasserie artisanale des Alpilles in Eygalières invites you to an unusual meal on Friday 27 March at 7.30pm!

