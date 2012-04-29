Repas insolites Château-Gontier-sur-Mayenne

Repas insolites

Découvrez les repas insolites de Thomas dans un cadre différent à chaque fois ! De belles surprises vous attendent…

De nouvelles dates de repas insolites. Les trois premières dates seront dans des entreprises! Venez découvrir autrement des lieux dans la moitié sud de la Mayenne: chaque repas est dans un lieu différent mais vous ne le saurez qu’au moment venu! Une grande table est dressée, un apéritif vous attend, on rencontre les autres convives. Prémices d’un bon repas que j’aurai évidemment cuisiné maison, original et avec des produits mayennais. Des bouteilles de vin, de cidre et de boisson sans alcool accompagneront le repas.

Dates:

Dimanche 29 mars 12h (en entreprise)

Jeudi 16 avril 12h (en entreprise)

Dimanche 19 avril 12h (en entreprise)

Mercredi 29 avril 12h

Jeudi 14 mai 12h

Dimanche 24 mai 12h

Tarif du repas: 50€ par personne, repas et boisson comprises. Annonce du lieu le jour même dans la matinée. Pensez à prévoir un vêtement chaud en cas de rafraîchissement et évitez les talons fins. Paiement sur place, privilégiez chèque ou espèce.

Réservations: 06 88 56 92 88 (Je rappelle pour confirmer chaque réservation.) ou par mail: craipeau.thomas@gmail.com. Prévenir en cas d’allergie alimentaire ou en cas de souci de motricité. .

craipeau.thomas@gmail.com

Discover Thomas’ unusual meals in a different setting every time! A host of surprises await you…

