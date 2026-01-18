Repas italien dansant Bon-Encontre
Repas italien dansant Bon-Encontre dimanche 8 février 2026.
Repas italien dansant
Salle Tortis Bon-Encontre Lot-et-Garonne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Le comité de jumelage Bon Encontre Reggiolo organise un repas italien dansant à la salle de Tortis le dimanche 8 février.
Salle Tortis Bon-Encontre 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 07 57 87 corinnef47@laposte.net
English : Repas italien dansant
The Bon Encontre Reggiolo twinning committee is organizing an Italian dinner and dance at the Tortis hall on Sunday February 8.
