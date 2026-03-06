Repas italien Saint-Denis-des-Murs

Repas italien

Repas italien Saint-Denis-des-Murs samedi 25 avril 2026.

Repas italien

Salle des fêtes Saint-Denis-des-Murs Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Repas italien organisé par le comité de jumelage Noblat Aigues Vives.   .

Salle des fêtes Saint-Denis-des-Murs 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 58 74 04  joelchassard@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas italien

L’événement Repas italien Saint-Denis-des-Murs a été mis à jour le 2026-03-04 par Terres de Limousin

Prochains événements à Saint-Denis-des-Murs