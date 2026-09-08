Repas italien Salle de la Bernardie Saint-Victurnien

Informations pratiques

Saint-Victurnien

Repas italien

Salle de la Bernardie 15 Rue de la Gare Saint-Victurnien Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Envie d’une escapade gourmande aux accents de l’Italie ? Le Comité des Ostensions de Saint-Victurnien vous invite à une soirée placée sous le signe de la convivialité et des saveurs toscanes ! Au menu : spritz et antipasti pour débuter, suivis d’un savoureux minestrone, puis d’un rôti de porc à la toscane, généreusement parfumé. Pour terminer sur une note douce et incontournable, laissez-vous tenter par un délicieux tiramisu. Une belle occasion de se retrouver, de partager un bon repas et de voyager le temps d’une soirée au cœur de l’Italie. Réservation obligatoire avant le 28 septembre 2026 par mail. .

Salle de la Bernardie 15 Rue de la Gare Saint-Victurnien 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 75 76 13 saint.victurnien.ostensions@gmail.com

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English : Repas italien

L’événement Repas italien Saint-Victurnien a été mis à jour le 2026-09-08 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons – Porte Océane du Limousin