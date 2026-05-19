Lennon

Repas Jambon à l’os

Salle communale Lennon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Repas jambon à l’os organisé par l’US Lennon et la société de chasse de Lennon.

Au menu apéritif, salades composées, jambon à l’os grillé, gratin dauphinois sauce forestière, tarte bretonne aux pommes, café.

Repas sur place ou à emporter (18h30 20h).

Tarifs 14€/pers 10€/moins de 10 ans. Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de la société de chasse de Lennon. Tickets repas en vente auprès des membres de l’US Lennon et de la société de chasse, dans les commerces de Lennon les ciseaux de Jennifer et en mairie. .

Salle communale Lennon 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 73 71 08

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English :

L’événement Repas Jambon à l’os Lennon a été mis à jour le 2026-05-19 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE