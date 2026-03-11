Repas Jimboura La Sauvetat-du-Dropt

Repas Jimboura

Salle des animations La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

L’association Les Amis de la Sauveté vous propose un repas de saison et une recette qui leur vient de leurs grand-mères. Le Jimboura, soupe de légumes cuits dans l’eau de cuisson du boudin à l’occasion de la cuisine du cochon. Amenez vos couverts au complet. Réservez votre place avant le 18/03.

Salle des animations La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 94 65 08 yelena47800@gmail.com

English : Repas Jimboura

The association Les Amis de la Sauveté offers you a seasonal meal and a recipe that comes from their grandmothers. Jimboura, a vegetable soup cooked in the blood sausage water used to cook the pig. Bring all your cutlery. Remember to reserve your place.

