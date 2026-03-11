Repas Jimboura La Sauvetat-du-Dropt
Repas Jimboura La Sauvetat-du-Dropt samedi 21 mars 2026.
Repas Jimboura
Salle des animations La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
L’association Les Amis de la Sauveté vous propose un repas de saison et une recette qui leur vient de leurs grand-mères. Le Jimboura, soupe de légumes cuits dans l’eau de cuisson du boudin à l’occasion de la cuisine du cochon. Amenez vos couverts au complet. Réservez votre place avant le 18/03.
Salle des animations La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 94 65 08 yelena47800@gmail.com
English : Repas Jimboura
The association Les Amis de la Sauveté offers you a seasonal meal and a recipe that comes from their grandmothers. Jimboura, a vegetable soup cooked in the blood sausage water used to cook the pig. Bring all your cutlery. Remember to reserve your place.
