Repas karaoké La pénate La Coquille

Repas karaoké

La pénate 42 Avenue de Perigueux La Coquille Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Kir offert , choucroute royale, dessert

Kir offert , choucroute royale, dessert .

La pénate 42 Avenue de Perigueux La Coquille 24133 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 42 36 12

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English : Repas karaoké

Complimentary Kir, sauerkraut royale, dessert

L’événement Repas karaoké La Coquille a été mis à jour le 2026-03-22 par Isle-Auvézère