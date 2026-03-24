Repas karaoké La pénate La Coquille
Repas karaoké La pénate La Coquille vendredi 27 mars 2026.
Repas karaoké
La pénate 42 Avenue de Perigueux La Coquille Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Kir offert , choucroute royale, dessert
Kir offert , choucroute royale, dessert .
La pénate 42 Avenue de Perigueux La Coquille 24133 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 42 36 12
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English : Repas karaoké
Complimentary Kir, sauerkraut royale, dessert
L’événement Repas karaoké La Coquille a été mis à jour le 2026-03-22 par Isle-Auvézère
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