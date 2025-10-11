Repas Karaoké Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot
Repas Karaoké Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot samedi 11 octobre 2025.
Repas Karaoké
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône
Tarif : 16 – 16 – EUR
Début : 2025-10-11 17:00:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Poussez la chansonnette lors de cette soirée karaoké à Mailley, animée par DJ Aurélien !
Sur réservation .
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 62 52 64 06 lecamamag@outlook.fr
