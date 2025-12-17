Repas Karaoké Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot
samedi 17 janvier 2026
Repas Karaoké
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône
Tarif : 16 – 16 – EUR
Début : 2026-01-17 17:00:00
fin : 2026-01-17 01:00:00
2026-01-17
Soirée Karaoké animée par DJ Aurélien. Formule Tartif’ boisé, dessert.
Sur réservation avant le 15 janvier. .
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 62 52 64 06
