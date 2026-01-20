Repas karaoké Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot
Repas karaoké Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot vendredi 6 février 2026.
Repas karaoké
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 17:00:00
fin : 2026-02-06 01:00:00
Date(s) :
2026-02-06
Repas karaoké animé par DJ Aurélien.
Formule planche à partager (charcuterie boisé chaud), tartelette pommes.
Sur réservation .
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 62 52 64 06 lecamamag@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas karaoké
L’événement Repas karaoké Mailley-et-Chazelot a été mis à jour le 2026-01-20 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE